Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Росгвардейцы пресекли агрессию в отношении прокопьевских фельдшеров

В Прокопьевске наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал дебошира, который представлял угрозу для работников скорой медицинской помощи.

В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал тревоги, поступивший из кареты скорой медицинской помощи. На улице Верхоянская стражи правопорядка обнаружили мужчину с признаками алкогольного опьянения, который вел себя агрессивно и создавал угрозу для медицинских работников. Для выяснения обстоятельств росгвардейцы успокоили и задержали 29-летнего жителя Ленинска-Кузнецкого.

По предварительной информации, фельдшеры скорой медицинской помощи обнаружили лежащего на улице мужчину и начали оказывать ему помощь. После прихода в себя пациент начал вести агрессивно, выражался бранью и провоцировал конфликт с медработниками. В целях обеспечения безопасности бригады медики воспользовались кнопкой тревожной сигнализации в автомобиле и обратились за помощью к сотрудникам Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства ранее судимый мужчина был передан сотрудникам органов внутренних дел.

 

Фото: Росгвардия

kuzbassnews.ru
10/04/2026
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus