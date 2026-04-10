Росгвардейцы пресекли агрессию в отношении прокопьевских фельдшеров

В Прокопьевске наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал дебошира, который представлял угрозу для работников скорой медицинской помощи.

В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал тревоги, поступивший из кареты скорой медицинской помощи. На улице Верхоянская стражи правопорядка обнаружили мужчину с признаками алкогольного опьянения, который вел себя агрессивно и создавал угрозу для медицинских работников. Для выяснения обстоятельств росгвардейцы успокоили и задержали 29-летнего жителя Ленинска-Кузнецкого.

По предварительной информации, фельдшеры скорой медицинской помощи обнаружили лежащего на улице мужчину и начали оказывать ему помощь. После прихода в себя пациент начал вести агрессивно, выражался бранью и провоцировал конфликт с медработниками. В целях обеспечения безопасности бригады медики воспользовались кнопкой тревожной сигнализации в автомобиле и обратились за помощью к сотрудникам Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства ранее судимый мужчина был передан сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия