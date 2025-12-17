Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Росгвардейцы пресекли попытку насилия в отношении новокузнечанки

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, который может быть причастен к нападению на свою сожительницу.

В дневное время росгвардейцы прибыли по сообщению о противоправных действиях в одной из квартир многоквартирного дома на улице Косыгина. В подъезде стражи правопорядка обнаружили 51-летнюю заявительницу, которая сообщила об агрессивном поведении сожителя. В квартире сотрудники Росгвардии задержали 51-летнего мужчину с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, в ходе совместного распития спиртных напитков между мужчиной и женщиной произошёл бытовой конфликт. В ходе ссоры злоумышленник мог ухватить возлюбленную за шею. Женщине удалось вырваться, покинуть жилище и обратиться за помощью к правоохранителям. Оперативно прибывший экипаж Росгвардии пресек противоправные посягательства.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Следует помнить, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей. 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
17/12/2025
Происшествия
Новокузнецк
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus