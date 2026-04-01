Росгвардейцы пресекли противоправные действия мужчины на городском автовокзале

В Междуреченске наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал жителя Белова, нарушавшего общественный порядок на территории автовокзала.

Инцидент произошел в дневное время. Получив сигнал тревожной кнопки, экипаж Росгвардии прибыл на объект транспортной инфраструктуры, где обнаружил мужчину с признаками алкогольного опьянения, который вел себя агрессивно и мешал работе персонала. Для выяснения обстоятельств росгвардейцы задержали 40-летнего жителя Белова.

По предварительной информации, кассир отказала гражданину в посадке на автобус в связи с его состоянием. В ответ мужчина начал выражаться нецензурной бранью и провоцировать конфликтную ситуацию. В целях предотвращения дальнейшего обострения ситуации работники автовокзала воспользовались кнопкой экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Следует помнить, что социально важные объекты региона находятся под охраной силового ведомства. Нарушение режимов работы, общественного порядка и другие противоправные действия на этих объектах будут немедленно пресекаться, а нарушители задержаны в рамках действующего законодательства.

Фото: Росгвардия