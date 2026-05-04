Росгвардейцы приняли участие в интеллектуальной викторине о коренных народах региона

В областном центре сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу приняли участие в интеллектуально-познавательной викторине «Коренные народы Кузбасса», прошедшей в Государственной научной библиотеке Кузбасса имени В.Д. Федорова.

Участниками мероприятия стали представители ОМОН «Оберег», вневедомственной охраны, центра лицензионно-разрешительной работы, территориального управления, а также отряда специального назначения «Кузбасс».

Викторина была направлена на расширение знаний о культурном наследии региона, знакомство с историей, традициями и бытом коренных народов Кузбасса – шорцев и телеутов. В рамках мероприятия участники отвечали на вопросы, посвященные истории расселения народов, их хозяйственной деятельности, национальным обычаям, языку и культуре.

В завершение мероприятия сотрудники и военнослужащие Росгвардии обсудили с организаторами викторины ценность просветительских проектов, направленных на изучение истории и культурного наследия.

 

Фото: Росгвардия

kuzbassnews.ru
04/05/2026
