Росгвардейцы задержали дебошира, из-за которого работник бара оказался на улице

Мужчина попытался забраться на барную стойку, но безуспешно. После этого он схватил бутылку спиртного напитка и продолжил распивать алкоголь. Нарушитель отказался оплатить товар и вступил в конфликт с барменом. Работник бара нажал кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии и был вынужден в целях безопасности покинуть заведение.

Задержанного мужчину росгвардейцы передали сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

Росгвардия подчеркивает эффективность установки тревожной сигнализации с кнопкой экстренного вызова вневедомственной охраны для личной и имущественной безопасности. Насыщение маршрутов патрулирования нарядами групп задержаний также играет важную роль в предотвращении преступлений. Росгвардия постоянно совершенствует систему патрулирования и взаимодействия с органами внутренних дел. Желающим внести свой вклад в обеспечение правопорядка в регионе Росгвардия предоставляет возможности трудоустройства. Подробная информация о наборе и вакансиях доступна на официальном сайте 42.rosguard.gov.ru.