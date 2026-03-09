Росгвардейцы задержали дебошира во время нарушения правопорядка в медицинском учреждении

В Кемерове наряд вневедомственной охраны Росгвардии пресек противоправные действия гражданина, который мог стать угрозой для медиков, оказавших ему помощь.

В вечернее время группа задержания войск правопорядка оперативно отреагировала на сработавший сигнал тревоги из медицинского учреждения, расположенного в центральном районе города. По прибытии на место росгвардейцы успокоили и задержали агрессивного местного жителя 30 лет с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, мужчину в бессознательном состоянии обнаружила на улице бригада скорой медицинской помощи и доставила в больницу. После того как врачи привели его в сознание, пациент начал вести себя неадекватно и нарушать общественный порядок. В ходе инцидента он предпринял попытку нанести удар одному из медработников, после чего медперсонал вызвал сотрудников Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали дебошира сотрудникам органов внутренних дел.

Социально значимые объекты региона находятся под защитой Росгвардии. Попытки нарушения установленного режима и общественного порядка будут оперативно пресекаться с последующим привлечением виновных к ответственности в установленном законом порядке.

Фото: Росгвардия