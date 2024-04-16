Росгвардейцы задержали подозреваемого, который пытался попасть в чужой дом

В поселке Тяжин экипаж вневедомственной охраны Росгвардии по горячим следам задержал предполагаемого виновника в повреждении имущества на территории частного владения.

В дневное время к правоохранителям обратилась 41-летняя местная жительница, сообщившая, что к ней в дом попытался проникнуть неизвестный. Выяснив приметы предполагаемого виновника, экипаж Росгвардии отправился на его поиски. На улице Чапаева стражи правопорядка обнаружили и задержали 34‑летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, мужчина воспользовался отсутствием хозяев дома, выломал ногой деревянную входную дверь, чтобы попасть в жилище. Соседи услышали шум и спугнули злоумышленника, сообщив о противоправных действиях хозяйке, которая обратилась к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали предполагаемого виновника сотрудникам органов внутренних дел.

Следует помнить, что самым надежным способом обезопасить свое имущество является установка охранной сигнализации. В случае проникновения в жилище посторонних об этом незамедлительно станет известно бойцам вневедомственной охраны, которые примут все меры к задержанию подозреваемых. Подробную информацию о защите имущества граждане могут узнать на официальном сайте регионального силового ведомства.

Фото: Росгвардия