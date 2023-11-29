Росгвардейцы задержали предполагаемого похитителя имущества со стройки

В Ленинске-Кузнецком сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли кражу материалов на строящемся объекте.

В вечернее время росгвардейцы получили сигнал о совершении противоправных действий с признаками имущественного преступления на строительном объекте. Стражи правопорядка оперативно прибыли на указанный адрес и задержали для выяснения обстоятельств 39-летнего мужчину, на которого указал сторож.

По предварительной информации, заявитель во время обхода строительного объекта обнаружил отсутствие металлических труб на одном из участков. При обследовании этажей строящегося многоквартирного дома сторож застал рабочего, рядом с которым находились пропавшие строительные материалы, и сообщил о случившемся правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали мужчину сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия подчеркивает эффективность установки тревожной сигнализации с кнопкой экстренного вызова вневедомственной охраны для личной и имущественной безопасности. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия