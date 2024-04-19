Росгвардейцы заняли призовые места на межведомственных соревнованиях по стрельбе в Кузбассе

Сборная Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу стала призером областных межведомственных соревнований по стрельбе из боевого ручного оружия. Традиционно организаторами соревнований выступило кемеровское отделение «Динамо», которые были посвящены годовщине образования общества.

Лучшие стрелки силовых структур Кузбасса боролись за награды в командном и личном первенствах. Так, в упражнении ПБ-1 спортсменам предстояло поразить мишень десятью выстрелами за ограниченное время на дистанции 25 метров. Всего в соревнованиях приняли участие десять команд со всех силовых структур региона.

В результате упорной борьбы в командном первенстве росгвардейцы заняли почетное третье место, уступив серебро сборной ГУФСИН и золото УФСБ.

«Для нас это достойный результат. Всегда есть к чему стремиться. Все участники имеют многолетнюю практическую подготовку, в том числе и наша команда, не раз занимавшая верхнюю ступень пьедестала не только на региональных, но и окружных и всероссийских соревнованиях», - отметил помощник начальника группы профессиональной, служебной и физической подготовки - начальник физической подготовки и спорта Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу старший лейтенант Максим Бочаров.

По итогам чемпионата организаторы соревнований наградили победителей грамотами чемпионата.

Фото: Росгвардия