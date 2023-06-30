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Росгвардейцы защитили гурьевчанку, на которую напал сожитель

 В вечернее время стражи правопорядка прибыли на сигнал о противоправных действиях в отношении 41-летней гурьевчанке к частному дому на улице Некрасова. На указанном адресе росгвардейцы задержали 48-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

 По предварительной информации, в ходе совместного распития спиртных напитков мужчина начал конфликт на почве ревности. В результате злоумышленник стал руками и ногами избивать возлюбленную, которой удалось сбежать на улицу и сообщить о случившемся правоохранителям.

 Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали виновника сотрудникам органов внутренних дел. Прибывшая медицинская бригада оказала помощь потерпевшей на месте.

 Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

 

Фото: Росгвардия

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Гурьевск
kuzbassnews.ru
30/06/2023
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