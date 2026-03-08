Росгвардейцы защитили работников от агрессора, уснувшего в отделении банка

В Кемерове наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал нарушителя, прервавшего работу финансовой организации после несостоявшегося сна.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал тревожной кнопки на охраняемый объект в центральном районе города. На адресе стражи правопорядка обнаружили гражданина, который конфликтовал с персоналом организации. Для выяснения обстоятельств росгвардейцы задержали 48-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, мужчина пришел в отделение финансовой организации и уснул. Когда работники попытались разбудить кемеровчанина, то столкнулись с агрессивным поведением. Мужчина начал нарушать правопорядок, выражаться нецензурной бранью и мешать работе учреждения. Для пресечения дальнейших противоправных действий персонал обратился за помощью к росгвардейцам.

Для дальнейшего разбирательства сотрудники Росгвардии передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия