Росгвардейские наставники встретились со школьниками в честь юбилейных дат войск правопорядка

В юргинском филиале вневедомственной охраны Росгвардии состоялось мероприятие для школьников, приуроченное к 215-й годовщине со дня образования войск правопорядка и 10-летию со дня образования войск национальной гвардии Российской Федерации.

В рамках дня открытых дверей гостями подразделения стали участники военно-патриотических клубов школы №14, для которых сотрудники подготовили познавательную программу, направленную на знакомство с особенностями службы и задачами вневедомственной охраны.

В ходе мероприятия росгвардейцы рассказали о повседневной деятельности подразделения, продемонстрировали используемые в работе специальные средства и вооружение, а также разъяснили, какие требования предъявляются к кандидатам на службу.

Кроме того, ребята смогли примерить элементы экипировки, включая бронежилеты и защитные шлемы. Отдельное внимание было уделено вопросам профессионального выбора. Сотрудники рассказали о возможностях поступления в ведомственные образовательные организации Росгвардии, условиях обучения и перспективах дальнейшего прохождения службы.

Как отметили в подразделении, проведение подобных мероприятий способствует формированию у молодежи интереса к службе в силовых структурах и укреплению уважения к профессии защитника правопорядка.

