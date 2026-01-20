Росгвардия обеспечила безопасность празднования Крещения Господня в Кузбассе

В период празднования Крещения Господня сотрудники Росгвардии обеспечили охрану общественного порядка и общественной безопасности на территории населенных пунктов Кузбасса.

К выполнению задач были привлечены сотрудники филиалов вневедомственной охраны, подразделения ОМОН, а также представители лицензионно-разрешительной работы. Основная нагрузка по обеспечению правопорядка в местах проведения праздничных мероприятий была возложена на экипажи вневедомственной охраны, которые несли службу вблизи православных храмов и организованных купелей.

В дни праздника несколько тысяч жителей региона посетили храмы Кузбасса. Несмотря на аномально низкие температуры воздуха, к вечеру около 600 человек приняли участие в традиционных крещенских омовениях в специально оборудованных купелях.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обеспечивали безопасность граждан, контролировали прилегающие территории, маршруты подхода и подъезда, а также находились в готовности оперативно реагировать на возможные внештатные ситуации и оказывать необходимую помощь.

Благодаря слаженным действиям сотрудников Росгвардии праздничные мероприятия на территории Кузбасса прошли без происшествий.

Фото: Росгвардия