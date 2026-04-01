Россельхознадзор предостерег кузбасский магазин, допустивший нарушения при реализации пакетированных семян

15 апреля 2026 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провёл выездное обследование без взаимодействия с хозяйствующим субъектом, ведущим розничную реализацию семенного материала в г. Кемерово Кемеровской области – Кузбасса.

В ходе мероприятия в магазине обнаружены пакетированные семена сельскохозяйственных растений, не соответствующие требованиям Федерального закона от 30.12.2021 № 454-ФЗ «О семеноводстве».

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 16 Закона, запрещается реализация на территории России семян сельскохозяйственных растений, если такие сорта и гибриды не включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию.

Однако в числе таких в магазине оказались семена огурца сортов «Салатная лапша», «Сибирские бананы», «Шанхайский длинный», «Весеннее чудо», «Хрустикофф», «Цыганский табор», «Чудо Чудное», «Рок стар»; томата сортов «Большой пломбир», «Бриксол», «Блюз на блюде», «Бийская роза», «Белый айсберг», «Всем на зависть», «Вишни тети Молли», «Гаргамель», «Гигантский меч», «Гном пурпурное сердце», «Вишня зимняя», «Безразмерный», «Морской конек», «Разноцветный галстук Бреда Гейтса сердце»; моркови сортов «Красная без сердцевины», «Ямагучи»; перца сладкого сорта: «Громозека БУФ».

Кроме того, специалистом ведомства выявлено нарушение требований ч. 2 ст. 17 Закона, согласно которой при реализации и транспортировке семян сельскохозяйственных растений в затаренном состоянии их тара (упаковка) должна иметь ярлыки (этикетки) в соответствии с формами, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области семеноводства сельскохозяйственных растений. При этом в магазине к реализации предлагались пакетированные семена, у которых на тарной этикетке отсутствовали ботанические наименования сельскохозяйственных растений на латинском языке, а именно: огурец сортов «Холодок», «Хрустичок», «Рок стар», «Пыжик», «Любимый зятек»; томат сортов «Благовест», «Белый налив 241», «Аристократ», «Андреевский сюрприз», «Амурский штамб», «Большой пломбир», «Бриксол», «Белый айсберг», «Вождь краснокожих», «Вишня зимняя», «Морской конек»; перец сладкий сортов: «Громозека БУФ», «Пурпурный бык», «Илья Муромец», «Квинта», «Золото Сибири», морковь сортов: «Лосиноостровская 13», «Шантенэ роял», «Роте Ризен».

15 апреля 2026 года в качестве превентивной меры в адрес хозяйствующего субъекта объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.