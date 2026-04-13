Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Россельхознадзор предостерег кузбасского агрария за несоблюдение регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при обработке в 2025 году клубней картофеля

7 апреля 2026 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провел мероприятие без взаимодействия с хозяйствующим субъектом в виде наблюдения за соблюдением обязательных требований при применении пестицидов и агрохимикатов в селе Панфилово Ленинск-Кузнецкого муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса.
Работа проведена в рамках мониторинга сведений, внесённых во ФГИС «Сатурн» производителями сельскохозяйственной продукции. В результате выявлено нарушение регламента применения пестицидов.

Так, зафиксирован факт обработки в 2025 году клубней картофеля пестицидом группы инсектицидов Акиба, ВСК в дозировке  1 л/т, что не разрешено согласно Государственного каталога применения на картофеле данного пестицида в указанной дозировке.

Таким образом, аграрий допустил нарушение требований части 2 статьи 22 Федерального закона от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами».

В связи с отсутствием непосредственной угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, фактов причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило хозяйствующему субъекту предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

kuzbassnews.ru
13/04/2026
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus