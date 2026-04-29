Россельхознадзор предостерег собственника сельхозугодий за зарастание 20 гектар в Кемеровском муниципальном округе

 

Зарастание части земельного участка площадью 20 га было выявлено инспектором Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора 25 марта 2026 года в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований на землях сельскохозяйственного назначения в границах Кемеровского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса.

Так, фактами, подтверждающими неиспользование сельхозугодий, стало зарастание древесной растительностью, что, в свою очередь, является нарушением обязательных требований Земельного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения».

В этой связи, 23 апреля 2026 года в адрес нарушителя — физического лица, у которого данный участок находится по праву собственности, ведомство объявило предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложило провести мелиоративные мероприятия (культуртехническая мелиорация) по расчистке земель от древесной  растительности в соответствии с проектом мелиорации земель, по восстановлению плодородия почв, приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению.

kuzbassnews.ru
29/04/2026
