Россельхознадзор предостерег собственника зарастающего сельхозучастка в Кемеровском муниципальном округе

Зарастание более 90% земельного участка площадью 132 га было выявлено инспектором Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований на землях сельскохозяйственного назначения в границах Кемеровского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса.

Так, фактом, подтверждающими не использование ООО «Интеллект-Капитал «Акции» сельхозугодий, стало зарастание древесной растительностью на площади 119 га, что является нарушением обязательных требований Земельного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения».

В этой связи, в адрес юридического лица, в пользовании которого данный участок находится на праве собственности, 20 февраля 2026 года ведомством объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Также ему предложено провести мелиоративные мероприятия (культуртехническая мелиорация) по расчистке земель от древесной растительности, приведению земельного участка в состояние, пригодное для использования по целевому назначению, а именно, для сельскохозяйственного использования.