Россельхознадзор предостерег землепользователя за зарастание более 1,7 га сельхозугодий Кузбасса

Зарастание на части земельного участка площадью 1,7 га было выявлено инспектором Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора 26 марта 2026 года в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований на землях сельскохозяйственного назначения в границах Кемеровского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса.

По результатам мероприятия зафиксировано зарастание древесной растительностью. Часть земельного участка сельскохозяйственного назначения не может использоваться в сельскохозяйственном производстве без проведения культуртехнических мероприятий, направленных на приведение участка в состояние, пригодное для производства сельскохозяйственной продукции.

Таким образом, деятельность, связанная с сельскохозяйственным использованием, на земельном участке не осуществляется, что является нарушением обязательных требований земельного законодательства России.

В этой связи, в адрес юридического лица, в пользовании которого данный участок находится на праве собственности, 23 апреля 2026 года ведомством объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Также предложено провести мелиоративные мероприятия (культуртехническая мелиорация) по расчистке земель от древесной растительности, приведению земельных участков в состояние пригодное для использования по целевому назначению (для сельскохозяйственного использования).

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора призывают всех правообладателей земельных участков не допускать зарастания сельхозугодий, своевременно принимая меры по вовлечению земель в хозяйственный оборот.