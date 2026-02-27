Россельхознадзор сообщает о возобновлении обращения отдельных серий вакцин для кошек «Биофел® PCHR» и «Биофел® PCH»

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует, что в связи с подтверждением качества отдельных серий лекарственных препаратов для ветеринарного применения «Биофел® PCHR» и «Биофел® PCH» производства АО «Биовета» (Чешская Республика), на основании пункта 1 части 7 статьи 9 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», пункта 38 Порядка осуществления выборочного контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения, утвержденного приказом Россельхознадзора от 13.06.2018 № 605 (зарегистрирован Минюстом России 20.07.2018, регистрационный № 51655), подпункта «д» пункта 75 постановления Правительства Российской Федерации от 29.06.2021 № 1049 «О федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере обращения лекарственных средств», принято решение о снятии с посерийного выборочного контроля и возобновлении обращения следующих серий лекарственных препаратов:

1. Серия 585632ARA, срок годности 05.2027;

2. Серия 735632ARA, срок годности 05.2027;

3. Серия 725432ARA, срок годности 03.2027.