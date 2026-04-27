Россельхознадзором выдано землепользователю предписание на устранение зарастания более 29 га сельхозугодий Кузбасса

Зарастание на  земельном участке площадью 29,4 га было выявлено инспектором Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора 15 апреля 2026 года в ходе выездного обследования на землях сельскохозяйственного назначения в границах Беловского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса.

По результатам мероприятия зафиксировано зарастание сорной травянистой (осот полевой, бодяк полевой, пырей ползучий, костер полевой, борщевик сибирский и др.)  растительностью. Кроме того, на земельном участке отсутствуют признаки улучшения или поддержания плодородия земель, признаки посевов сельскохозяйственных культур, обработки почвы, проведения агротехнических, агрохимических и фитосанитарных мероприятий по борьбе с сорной растительностью (вспашка, культивация, боронование, дискование и другие виды обработки). Мероприятия по предупреждению и пресечению зарастания сорной травянистой и древесной растительностью не выполняются.

Таким образом, деятельность, связанная с сельскохозяйственным использованием, на земельном участке не осуществляется, что является нарушением обязательных требований земельного законодательства России.

22 апреля 2026 года в адрес собственника участка – ООО «Моховское» ведомство выдало предписание об устранении до июля 2026 года выявленных нарушений требований земельного законодательства и необходимости провести мелиоративные мероприятия (культуртехническая мелиорация) по расчистке земель от сорной  растительности, по вовлечению земельного участка в сельскохозяйственный оборот путем проведения агротехнических мероприятий.

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора  призывают всех правообладателей земельных участков не допускать зарастания сельхозугодий, своевременно принимая меры по вовлечению земель в хозяйственный оборот.

Общество
kuzbassnews.ru
27/04/2026
Общество

Новости Кузбасса © 2007-2026
