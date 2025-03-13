Руководители «Южного Кузбасса» прошли тренинг по бережливому производству

Руководители и специалисты угольной компании «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в группу «Мечел») прошли обучение инструментам бережливого производства.

Тренинг по бережливому производству – часть централизованной программы обучения сотрудников предприятий Группы «Мечел». Руководители первого уровня, директора предприятий, главные специалисты и начальники производственных подразделений «Южного Кузбасса» отрабатывали навыки внедрения таких инструментов, как система 5С, работа с доской решения проблем, внесение предложений по улучшению производственной системы и быстрая переналадка оборудования. Тренинг проводила главный специалист группы совершенствования производственной системы ПАО «Мечел» Евгения Рябцева.

«Цель тренинга – научить грамотно использовать инструменты бережливого производства, выявлять потери в бизнес-процессах и минимизировать ущерб. Огромный плюс очного обучения – возможность задавать вопросы и обмениваться опытом с коллегами», – сказала Евгения Рябцева.

«На тренинге наша команда занималась сборкой катеров. Моя задача заключалась в фиксации каждого действия коллег в листе наблюдений: время начала и окончания работ, инструмент, запчасти и материалы, необходимые для монтажа. Ведение листа наблюдений позволило выявить узкие места в процессе и понять, как оптимизировать производственные операции»,– поделилась главный специалист Учебного центра ПАО «Южный Кузбасс» Анастасия Фатеева.

«Повышение культуры производства – часть комплексной программы совершенствования производственной системы Группы «Мечел». В компании активно внедряются инструменты бережливого производства, что приводит к положительным изменениям, в том числе к повышению заинтересованности сотрудников в результатах работы. Тренинг стал важным шагом в формировании новой культуры производства, важными элементами которой является минимизация потерь и повышение эффективности бизнес-процессов», – сказал генеральный директор ООО «УК Мечел-Майнинг» Сергей Немыкин.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»