С 1 марта 2026 года вступили в силу новые требования к обороту ветеринарных препаратов в России

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора информирует, что с 1 марта 2026 года в Российской Федерации начали действовать обновлённые требования к ветеринарным препаратам. Изменения закреплены в постановлении Правительства Российской Федерации от 20.11.2025 №1845, которое вносит правки в постановление Правительства Российской Федерации от 27.05.2024 №675. Их цель — повысить качество и безопасность ветеринарных средств, минимизировать оборот контрафактной продукции и обеспечить полную прозрачность цепочки поставок.

1. Обязательная маркировка в системе «Честный знак»

Все ветеринарные препараты подлежат поэкземплярному учёту с использованием кодов Data Matrix. Маркировка обеспечивает сквозную прослеживаемость на всех этапах оборота — от производства и импорта до реализации и применения.

В перечень маркируемых препаратов включены:

- ветеринарные лекарственные средства;

- инсектициды;

- культуры микроорганизмов (кроме дрожжей);

- корма для животных, содержащие лекарственные препараты.

Исключение: вакцины с режимом хранения −60 °C или ниже.

Полный режим передачи сведений об обороте для инсектицидов и культур микроорганизмов заработает с 1 сентября 2026 года.

2. Новые требования к участникам оборота

Участники рынка обязаны:

- производители и оптовые компании — указывать коды маркировки «Честного знака» в универсальных передаточных документах (УПД);

- сельхозорганизации, розничные ветаптеки и ветклиники — принимать препараты на баланс при получении и выводить из оборота при продаже или использовании;

- сельхозпредприятия (кроме фермеров, кооперативов и личных подсобных хозяйств) — передавать в систему маркировки отчёты о применении ветпрепаратов и кормов с лекарственными компонентами.

3. Инспектирование производителей по стандартам GMP ЕАЭС

Россельхознадзор получил право проводить инспектирование производителей на соответствие правилам надлежащей производственной практики (GMP) Евразийского экономического союза. Процедура инспектирования и выдачи сертификата объединена с лицензионным контролем в единый формат.

4. Электронная регистрация ветпрепаратов

Регистрация осуществляется исключительно в электронном виде через портал «Госуслуги» с использованием усиленной электронной подписи. Сроки рассмотрения документов сокращены:

- до 33 рабочих дней — при подтверждении госрегистрации лекарств для ветеринарного применения;

- до 23 рабочих дней — в отдельных случаях подтверждения.

5. Аккредитация ветеринарных фармацевтов

Ветеринарные фармацевты обязаны проходить аккредитацию для подтверждения профессиональной квалификации (по аналогии с медицинской сферой). Ранее выданные сертификаты сохраняют юридическую силу в течение 5 лет, после чего требуется повторное прохождение процедур.

Внедрение вышеуказанных мер позволит:

- повысить качество и безопасность ветеринарных препаратов на российском рынке;

- минимизировать риски распространения контрафактной и фальсифицированной продукции;

- обеспечить полную прослеживаемость движения препаратов;

- усилить контроль за соблюдением лицензионных требований производителями;

- упростить взаимодействие бизнеса с регуляторами за счёт цифровизации процессов.