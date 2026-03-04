С 1 марта 2026 года вступили в силу новые требования к обороту ветеринарных препаратов в России
Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора информирует, что с 1 марта 2026 года в Российской Федерации начали действовать обновлённые требования к ветеринарным препаратам. Изменения закреплены в постановлении Правительства Российской Федерации от 20.11.2025 №1845, которое вносит правки в постановление Правительства Российской Федерации от 27.05.2024 №675. Их цель — повысить качество и безопасность ветеринарных средств, минимизировать оборот контрафактной продукции и обеспечить полную прозрачность цепочки поставок.
1. Обязательная маркировка в системе «Честный знак»
Все ветеринарные препараты подлежат поэкземплярному учёту с использованием кодов Data Matrix. Маркировка обеспечивает сквозную прослеживаемость на всех этапах оборота — от производства и импорта до реализации и применения.
В перечень маркируемых препаратов включены:
- ветеринарные лекарственные средства;
- инсектициды;
- культуры микроорганизмов (кроме дрожжей);
- корма для животных, содержащие лекарственные препараты.
Исключение: вакцины с режимом хранения −60 °C или ниже.
Полный режим передачи сведений об обороте для инсектицидов и культур микроорганизмов заработает с 1 сентября 2026 года.
2. Новые требования к участникам оборота
Участники рынка обязаны:
- производители и оптовые компании — указывать коды маркировки «Честного знака» в универсальных передаточных документах (УПД);
- сельхозорганизации, розничные ветаптеки и ветклиники — принимать препараты на баланс при получении и выводить из оборота при продаже или использовании;
- сельхозпредприятия (кроме фермеров, кооперативов и личных подсобных хозяйств) — передавать в систему маркировки отчёты о применении ветпрепаратов и кормов с лекарственными компонентами.
3. Инспектирование производителей по стандартам GMP ЕАЭС
Россельхознадзор получил право проводить инспектирование производителей на соответствие правилам надлежащей производственной практики (GMP) Евразийского экономического союза. Процедура инспектирования и выдачи сертификата объединена с лицензионным контролем в единый формат.
4. Электронная регистрация ветпрепаратов
Регистрация осуществляется исключительно в электронном виде через портал «Госуслуги» с использованием усиленной электронной подписи. Сроки рассмотрения документов сокращены:
- до 33 рабочих дней — при подтверждении госрегистрации лекарств для ветеринарного применения;
- до 23 рабочих дней — в отдельных случаях подтверждения.
5. Аккредитация ветеринарных фармацевтов
Ветеринарные фармацевты обязаны проходить аккредитацию для подтверждения профессиональной квалификации (по аналогии с медицинской сферой). Ранее выданные сертификаты сохраняют юридическую силу в течение 5 лет, после чего требуется повторное прохождение процедур.
Внедрение вышеуказанных мер позволит:
- повысить качество и безопасность ветеринарных препаратов на российском рынке;
- минимизировать риски распространения контрафактной и фальсифицированной продукции;
- обеспечить полную прослеживаемость движения препаратов;
- усилить контроль за соблюдением лицензионных требований производителями;
- упростить взаимодействие бизнеса с регуляторами за счёт цифровизации процессов.