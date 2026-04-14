С начала 2026 года под контролем Россельхознадзора на территорию Кузбасса ввезено 1382 т плодоовощной продукции

За первые 3 месяца 2026 года на территорию Кузбасса поступило 1382 т плодоовощной продукции, прошедшей процедуру фитосанитарного контроля в Россельхознадзоре.

Объем продукции растительного происхождения, относящейся к высокому фитосанитарному риску, был ввезен автотранспортом из Республик Казахстан и Кыргызстан. Для ввоза в Кузбасс границу прошли партии с луком репчатым (939 т), томатами (244 т), огурцами (85 т), морковью (64 т) яблоками (44 т) и тыквой (6 т).

По результатам лабораторных исследований, проведенных специалистами Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» в отношении каждой партии подконтрольной Россельхознадзору продукции, карантинные объекты не обнаружены.

В результате на весь объем плодоовощной продукции оформлено 44 акта карантинного фитосанитарного контроля, а, следовательно, разрешена дальнейшая реализация на территории Кемеровской области — Кузбасса.