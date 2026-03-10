Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
С начала 2026 года специалисты Россельхознадзора оформили документы на вывоз из Кузбасса за рубеж 6 питомцев

За первые 2 месяца 2026 года инспекторы Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили ветеринарные сертификаты для вывоза из Кемеровской области – Кузбасса за рубеж 6 домашних животных авиационным транспортом.

Это три собаки и три кошки различных пород. Принимающими странами для них стали Сербия, Испания, Турция и Грузия, ветеринарно-санитарные требования которых были выполнены владельцами животных-компаньонов.

Ведомство обращает внимание на то, что в случае отсутствия требований на официальном сайте Россельхознадзора, необходимо обратиться в посольство принимающей страны. А если планируется посещение нескольких стран или путешествие транзитом, необходимо узнать ветеринарно-санитарные требования всех государств, на территории которых будет находиться животное. Также, необходимо заранее узнавать актуальные требования для перевозки животных у авиа перевозчиков.

Подробная информация о правилах вывоза домашних животных размещена на официальном сайте Россельхознадзора.

Ответы на интересующие вопросы владельцы животных могут получить и непосредственно от специалистов Управления, которые проводят консультации и письменно отвечают на вопросы граждан.

10/03/2026
