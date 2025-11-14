С начала года почти 7 тысяч т плодоовощной продукции ввезено в Кузбасс под контролем Россельхознадзора

За 10 месяцев 2025 года на территорию Кузбасса поступило 6 883 т плодоовощной продукции, прошедшей процедуру фитосанитарного контроля в Сибирском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Основной объем продукции, относящейся к высокому фитосанитарному риску, был ввезен автотранспортом из Республики Казахстан (5 951 т). При этом более трети объема казахстанских поставок занимают партии с луком репчатым (1 926 т). Кроме того, для ввоза в Кузбасс российско-казахстанскую границу пересекли партии с грушами (0,14 т), яблоками (35 т), морковью (300 т), томатами (499 т), капустой (529 т), дынями (574 т), огурцами (736 т) и арбузами (1 352 т).

Также продукция в объеме 781,6 т поступила в регион из Республики Кыргызстан. Это продукты «борщевого набора» – морковь (344 т), лук репчатый (154 т), капуста (90 т), картофель (80 т), свекла (15 т), а также партии со свежей ягодой (47 т), яблоками (2,6 т) абрикосами сушеными (44 т), персиками (2 т) и редькой (3 т).

Кроме того, на территорию Кузбасса была ввезена продукция из Беларуси, а именно солод ячменный 66 т, зелень из Армении в количестве 0,27 т, семенной и посадочный материал (лук севок) – 84 т (Франция).

По результатам лабораторных исследований, проведенных специалистами Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ», в подконтрольной Россельхознадзору продукции карантинные объекты не обнаружены.

В результате на весь объем плодоовощной продукции оформлено 364 акта карантинного фитосанитарного контроля, а, следовательно, разрешена дальнейшая реализация на территории Кемеровской области — Кузбасса.