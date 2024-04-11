В Киселевске в центре детского творчества подвели итоги конкурса «Блинная фантазия» в рамках городского проекта «Моя семья. Я младший». Семья командира взвода киселевского филиала вневедомственной охраны Росгвардии лейтенанта Александра Трофимова заняла призовое место в одной из номинаций.

К участию в конкурсе семья Трофимовых подошла с энтузиазмом. Александр вместе с супругой Натальей и двухгодовалым Ярославом устроили кулинарный день. Совместными усилиями они напекли блины и приступили к созданию контента. В весёлой семейной обстановке Трофимовы подготовили небольшой веселый видеоролик, а также сделали фотографии сына.

В результате голосования среди 150 семей из 36 детских садов семья росгвардейца стала призером и заняла второе место в номинации «Фото». Награды призерам и победителям вручили заместитель главы Киселёвского городского округа Татьяна Говорова и начальник управления образования Киселёвского городского округа Елена Теплова.

По словам лейтенанта Александра Трофимова, такие конкурсы нужны для объединения. В процессе подготовки мы попытались передать наш домашний уют, добро и радость, а самое главное — единство и тепло семейного очага!

Фото: Росгвардия