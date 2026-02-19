Сергей Зайцев вместе с заместителем Министра обороны России Анной Цивилевой и губернатором региона Ильей Середюком провел личный прием граждан

В рамках состоявшейся рабочей поездки заместителя Генпрокурора России Сергея Зайцева в Кузбасс он вместе с заместителем Министра обороны Российской Федерации, председателем Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Анной Цивилевой, губернатором региона Ильей Середюком провел личный прием граждан, на котором также присутствовали руководители региональных и территориальных подразделений федеральных органов власти, военные комиссары и прокуроры.

Все поступившие обращения, в том числе связанным с получением мер социальной поддержки, оформлением необходимых документов, установлением юридических фактов, жилищным и другим вопросам приняты в работу.

Прокурорами обеспечено надзорное сопровождение и при наличии оснований будут приняты дополнительные меры для оперативного решения поставленных вопросов. Ход и результаты рассмотрения обращений поставлены на контроль.

Эта работа будет продолжена и в дальнейшем, в том числе во взаимодействии с Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

Фото: пресс-служба прокуратуры области