Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Сергей Зайцев вместе с заместителем Министра обороны России Анной Цивилевой и губернатором региона Ильей Середюком провел личный прием граждан

В рамках состоявшейся рабочей поездки заместителя Генпрокурора России Сергея Зайцева в Кузбасс он вместе с заместителем Министра обороны Российской Федерации, председателем Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Анной Цивилевой, губернатором региона Ильей Середюком провел личный прием граждан, на котором также присутствовали руководители региональных и территориальных подразделений федеральных органов власти, военные комиссары и прокуроры.

Все поступившие обращения, в том числе связанным с получением мер социальной поддержки, оформлением необходимых документов, установлением юридических фактов, жилищным и другим вопросам приняты в работу.

Прокурорами обеспечено надзорное сопровождение и при наличии оснований будут приняты дополнительные меры для оперативного решения поставленных вопросов. Ход и результаты рассмотрения обращений поставлены на контроль.

Эта работа будет продолжена и в дальнейшем, в том числе во взаимодействии с Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

 Фото: пресс-служба прокуратуры области

Общество
kuzbassnews.ru
19/02/2026
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus