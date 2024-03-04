Схемы декларирования на зерно

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу разъясняет хозяйствующим субъектам порядок применения типовых схем декларирования соответствия зерна.

Зерно и продукты его переработки при выпуске их в обращение подлежат подтверждению соответствия в форме декларирования соответствия.

Выбор схемы декларирования — это один из этапов процедуры декларирования зерна.

Схема декларирования 1д — включает осуществление производственного контроля и проведение испытаний образцов продукции при серийном выпуске с нанесением единого знака обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза. Испытания образцов пищевой продукции проводятся в любой испытательной или аккредитованной лаборатории. Срок действия декларации соответствия до 3 лет.

Схема декларирования 2д — включает формирование и анализ технической документации, проведение испытаний партии пищевой продукции, регистрация декларации о соответствии и нанесение единого знака обращения продукции.

Схема декларирования 3д — включает все те же процедуры, но проведение испытаний образцов продукции при серийном выпуске проводятся в аккредитованной испытательной лаборатории.

Схема декларирования 4д — отличатся тем, что заявитель проводит испытания образцов для подтверждения заявленного соответствия партии продукции только в аккредитованных испытательных центрах или лабораториях. Срок действия декларации на партию — по выбору заявителя или по сроку годности продукции.

Существуют еще схемы декларирования 5д и 6д при обязательном включении сертификата на систему менеджмента. При такой схеме срок действия декларации о соответствии продукции некоторым техническим регламентам возможен до пяти лет. Заявитель предпринимает все необходимые меры, чтобы процесс производства был стабильным и обеспечивал соответствие пищевой продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции. Заявитель обеспечивает проведение производственного контроля. При декларировании на основании собственных доказательств заявитель самостоятельно формирует доказательственные материалы. Доказательственные материалы должны содержать результаты испытаний любой испытательной или аккредитованной испытательной лаборатории и подтверждать выполнение требований технических регламентов Таможенного союза по показателям безопасности на отдельные виды пищевой продукции.