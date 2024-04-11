Школьникам открыли двери в элитный отряд Росгвардии

В Кемерове военнослужащие отряда специального назначения «Кузбасс» пригласили в гости учеников городских школ. Росгвардейцы познакомили учащихся со своей повседневной деятельностью, а также продемонстрировали детям образцы современного вооружения и военной техники.

Во время экскурсии офицеры Росгвардии ответили на вопросы школьников о службе и боевых традициях спецназа, рассказали о боевом пути легендарного спецподразделения. Приглашенным гостям предоставили возможность облечь себя в защитную экипировку спецназовцев, давая возможность побыть в роли бойцов специального назначения.

Кроме того, росгвардейцы рассказали о подвигах погибших сослуживцев. Юные гости узнали о военнослужащих отряда специального назначения «Кузбасс» старшем лейтенанте Сергее Цветкове и ефрейторе Тимуре Ибрагимове, которые удостоены звания Героя России. Их сослуживцы поведали, как в марте 2009 года на территории Дагестана разведгруппа командира Цветкова наткнулась на вооруженную банду, которая долгое время не давала покоя местным жителям, совершая теракты, убийства и другие тяжкие преступления. Чтобы покончить с бандитами, разведчики отряда «Кузбасс» вступили с хорошо подготовленными боевиками в ожесточенный бой, который продлился двое суток. Банда была уничтожена.

Рассказали военнослужащие и о подвиге полковника Игоря Якунина, который 4 марта 2003 года накрыл собой боевую гранату, выроненную курсантом на полевых занятиях. Дополнительные вопросы задали ученики кемеровской школы №58, выпускником которой являлся погибший офицер. Дети узнали, что командир учебного батальона связи войск правопорядка полковник Якунин более 26 лет жизни посвятил служению Отечеству. В составе внутренних войск неоднократно выполнял служебно-боевые задачи на Северном Кавказе.

В завершении встречи военнослужащие и приглашенные гости возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших спецназовцев минутой молчания.

Фото: Росгвардия