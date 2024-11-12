Ежегодно Россельхознадзор проводит работу по разработке планов фитосанитарного мониторинга в регионах в целях изучения потенциальных способов возникновения очагов и распространения карантинных объектов. Одним из наиболее экономичных и точных способов обнаружения и оценки плотности их популяций является использование феромонных и желтых клеевых ловушек в культивационных сооружениях (оранжереях, теплицах), на производственных сельскохозяйственных посевах и посадках (полях, садах, питомниках размножения), в местах переработки и хранения продукции растительного происхождения (складах, зерноперерабатывающих предприятиях, элеваторах), а также в лесничествах и лесхозах.

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора уже завершили цикл обследовательских мероприятий текущего сельскохозяйственного сезона, в течение которого ловушки собираются и направляются в лаборатории подведомственных Россельхознадзору филиалов ФГБУ «ВНИИЗЖ» и ФГБУ «ВНИИКР». Однако в настоящее время фитосанитарная экспертиза собранных образцов еще продолжается.

В 2024 году мониторингом карантинного фитосанитарного состояния на территории Новосибирской области была охвачена площадь в 1 млн 271,5 тыс. га, на территории Томской области – 1 млн 110 тыс га, на территории Кемеровской области – Кузбасса – 820,7 тыс. га.

Стоит отметить, что в 2025 году совокупная площадь территории регионов, на которой запланированы фитосанитарные обследования, увеличится более чем на 500 тыс. га и составит 3 703 185,66 га. Утвержденный план уже размещен на сайте Управления в соответствии с Порядком организации мониторинга карантинного фитосанитарного состояния территории Российской Федерации.

Так, мониторингу на комплекс насекомых-вредителей, имеющих статус карантинных объектов на территории Российской Федерации и Евразийского союза, в Новосибирской области подлежит 1 631 060,38 га, в Томской области – 1 143 368,66 га, в Кемеровской области – Кузбассе – 928 756,62 га.