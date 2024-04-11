Собственнику личного подсобного хозяйства объявлено предостережение

В марте текущего года сотрудниками Управления по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу в рамках рассмотрения обращений государственной ветеринарной службы о нарушениях ветеринарного законодательства Российской Федерации

установлено, что собственник личного подсобного хозяйства на территории Гурьевского района не предоставила сотрудникам ГБУ «Беловская СББЖ» доступ к принадлежащим ей сельскохозяйственным животным (крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот и лошади) для проведения обязательных противоэпизоотических, профилактических мероприятий против болезней.

Данный факт является нарушением ст. 18 Закона РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», где определено, что владельцы животных обязаны предоставлять специалистам в области ветеринарии, являющимся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, по их требованию доступ к животным для осмотра и учета.

Собственнику подсобного хозяйства объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований ветеринарного законодательства с установленными сроками исполнения. Предостережение находится на контроле Управления.