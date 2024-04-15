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Содержание птицы в личном подсобном хозяйстве

В Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу поступило обращение о нарушении ветеринарного законодательства РФ при содержании гусей.По результатам контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом выявлено: территория ЛПХ Косовой Е.В. частично не огорожена; изолированные выгульные площадки для птицы отсутствуют, зафиксирован свободный выгул гусей за территорией хозяйства. В соответствии с ч.1 ст. 49 Федерального закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» гражданке Косовой Е.В. выдано  предостережение  с установленным сроком исполнения по обеспечению соблюдения обязательных требований ветеринарного законодательства Российской Федерации.

Общество
kuzbassnews.ru
15/04/2024
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