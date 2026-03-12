Сотрудник кемеровского ОМОН «Оберег» представит Кузбасс на всероссийских соревнованиях по боксу

Сотрудник кемеровского ОМОН «Оберег» Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу Андрей К. с позывным «Хук» представит регион на всероссийских соревнованиях по боксу. Это право он завоевал, став победителем чемпионата Сибирского округа войск национальной гвардии России, который прошёл в Иркутске и был посвящён 10-летию Росгвардии.

В турнире приняли участие 53 спортсмена из десяти регионов Сибирского федерального округа. Боксеры боролись за медали в восьми весовых категориях, демонстрируя высокий уровень подготовки и зрелищные поединки.

Андрей К. выступал в весовой категории до 63,5 килограмма и по итогам соревнований завоевал золотую медаль. По словам бойца, к соревнованиям он готовился в условиях плотного служебного графика. Тренировки проходят как в подразделении, так и в спортивном зале.

«Мне дали время на подготовку, и я постарался максимально собраться - и морально, и физически. Поэтому на турнир приехал уверенным в своих силах», - отметил спортсмен.

Большую роль, признаётся Андрей, сыграла поддержка сослуживцев.

«Командир отряда и ребята полностью меня поддерживали. Всегда были на связи, спрашивали, как проходят бои, желали удачи. Я был очень рад, что смог оправдать надежды и привезти первое место», - подчеркнул он.

Боксом Андрей начал заниматься в 2018 году. За несколько лет упорных тренировок он выполнил норматив мастера спорта. Впереди у победителя окружного чемпионата подготовка к всероссийским соревнованиям среди войск национальной гвардии России, которые пройдут в Москве. Перед турниром спортсменов ждут несколько этапов сборов, включая заключительную подготовку в Новосибирске, где соберутся лучшие представители своих округов.

