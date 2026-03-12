Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Сотрудник кемеровского ОМОН «Оберег» представит Кузбасс на всероссийских соревнованиях по боксу

Сотрудник кемеровского ОМОН «Оберег» Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу Андрей К. с позывным «Хук» представит регион на всероссийских соревнованиях по боксу. Это право он завоевал, став победителем чемпионата Сибирского округа войск национальной гвардии России, который прошёл в Иркутске и был посвящён 10-летию Росгвардии.

В турнире приняли участие 53 спортсмена из десяти регионов Сибирского федерального округа. Боксеры боролись за медали в восьми весовых категориях, демонстрируя высокий уровень подготовки и зрелищные поединки.

Андрей К. выступал в весовой категории до 63,5 килограмма и по итогам соревнований завоевал золотую медаль. По словам бойца, к соревнованиям он готовился в условиях плотного служебного графика. Тренировки проходят как в подразделении, так и в спортивном зале.

«Мне дали время на подготовку, и я постарался максимально собраться - и морально, и физически. Поэтому на турнир приехал уверенным в своих силах», - отметил спортсмен.

Большую роль, признаётся Андрей, сыграла поддержка сослуживцев.

«Командир отряда и ребята полностью меня поддерживали. Всегда были на связи, спрашивали, как проходят бои, желали удачи. Я был очень рад, что смог оправдать надежды и привезти первое место», - подчеркнул он.

Боксом Андрей начал заниматься в 2018 году. За несколько лет упорных тренировок он выполнил норматив мастера спорта. Впереди у победителя окружного чемпионата подготовка к всероссийским соревнованиям среди войск национальной гвардии России, которые пройдут в Москве. Перед турниром спортсменов ждут несколько этапов сборов, включая заключительную подготовку в Новосибирске, где соберутся лучшие представители своих округов.

 

 

Фото: Росгвардия 

