Сотрудник спецназа Росгвардии провел интерактивный урок для детей в рамках всероссийской акции

В кемеровской школе №5 в рамках всероссийской акции «История Героев» состоялась встреча учащихся 2 и 3 классов с представителем спецподразделения Росгвардии ОМОН «Оберег». В рамках мероприятия, посвященного Дню Героев Отечества, офицер подготовил для ребят познавательное занятие, где они смогли узнать о службе, современных технологиях и важных качествах защитника своей страны.

Школьники с интересом слушали рассказ гостя о работе в спецназе, тренировках и реальных задачах, которые ответственно выполняют бойцы кузбасского ОМОН. Росгвардеец объяснил, какие черты характера помогают в профессии, почему важны смелость, ответственность и чувство долга. Особое внимание привлекла демонстрация экипировки и снаряжения, которое используется в служебно-боевых условиях.

Одним из самых ярких моментов стала презентация беспилотной техники. Офицер показал, как работают дроны, и продемонстрировал один из них в действии. Ребята активно задавали вопросы, рассматривали оборудование, а самые смелые примерили часть экипировки.

По словам классного руководства школы, такие встречи помогают школьникам ближе познакомиться с профессиями, связанными с обеспечением безопасности, и увидеть людей, которые стоят на защите мира и спокойствия страны.

Фото: Росгвардия