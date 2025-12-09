Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Сотрудник спецназа Росгвардии провел интерактивный урок для детей в рамках всероссийской акции

В кемеровской школе №5 в рамках всероссийской акции «История Героев» состоялась встреча учащихся 2 и 3 классов с представителем спецподразделения Росгвардии ОМОН «Оберег». В рамках мероприятия, посвященного Дню Героев Отечества, офицер подготовил для ребят познавательное занятие, где они смогли узнать о службе, современных технологиях и важных качествах защитника своей страны.

Школьники с интересом слушали рассказ гостя о работе в спецназе, тренировках и реальных задачах, которые ответственно выполняют бойцы кузбасского ОМОН. Росгвардеец объяснил, какие черты характера помогают в профессии, почему важны смелость, ответственность и чувство долга. Особое внимание привлекла демонстрация экипировки и снаряжения, которое используется в служебно-боевых условиях.

Одним из самых ярких моментов стала презентация беспилотной техники. Офицер показал, как работают дроны, и продемонстрировал один из них в действии. Ребята активно задавали вопросы, рассматривали оборудование, а самые смелые примерили часть экипировки.

По словам классного руководства школы, такие встречи помогают школьникам ближе познакомиться с профессиями, связанными с обеспечением безопасности, и увидеть людей, которые стоят на защите мира и спокойствия страны.

 

Фото: Росгвардия

Образование
Кемерово
kuzbassnews.ru
09/12/2025
Образование
Кемерово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus