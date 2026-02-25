Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Сотрудники Кузбасской транспортной полиции выступили экспертами и судьями на региональном чемпионате «Молодые профессионалы»

В рамках социального партнерства с учебными заведениями Кузбасса и работы Общественного совета при линейном управлении, транспортные полицейские участвовали в чемпионате в качестве независимых экспертов. Уже восемь лет студенты-правоохранители имеют возможность готовиться к чемпионату на базе Кузбасской транспортной полиции. Учащиеся проходят практику в линейном управлении, многие стали постоянными помощниками транспортных полицейских в оперативно-служебной деятельности. Начальник отделения экспертиз (дислокация г. Кемерово) МО ЭКЦ УТ МВД России по СФО подполковник полиции Владимир Демидов, главный эксперт группы криминалистических экспертиз и учетов отделения экспертиз (дислокация г. Кемерово) МО ЭКЦ УТ МВД России по СФО подполковник полиции Владимир Димитров и старший оперуполномоченный ОЭБиПК Кузбасского ЛУ МВД России  майор полиции Екатерина Павлова оценивали навыки студентов из Кемерова, Юрги и Новокузнецка. Участники показали отличные теоретические знания, а также высокие результаты в физической подготовке и стрессоустойчивости. «Главная цель чемпионата — показать полную картину работы правоохранителей и дать студентам возможность оценить свою готовность, выявить пробелы и осознать, что настоящий профессионал полицейской службы - не только дипломированный специалист, но и практик, стремящийся к постоянному развитию», - отметил председатель Общественного совета при Кузбасском ЛУ МВД России, преподаватель Сибирского политехнического техникума Дмитрий Матюхин. Фото: Кузбасское ЛУ МВД России 

Образование
Общество
kuzbassnews.ru
25/02/2026
Образование
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus