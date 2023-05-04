Сотрудники Росгвардии в Новокузнецке пресекли агрессивные действия в отношении медиков

В Новокузнецке сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии остановили агрессивные действия сожителя пациентки, которой потребовалась скорая медицинская помощь после падения на фоне злоупотребления спиртными напитками.

По предварительной информации, 38-летний сожитель, который сопровождал женщину в карете скорой помощи, стал проявлять агрессию в отношении фельдшера и представлять угрозу для медперсонала. Работники воспользовались установленной на служебном автомобиле кнопкой экстренного вызова наряда Росгвардии, который оперативно прибыл на вызов и пресёк противоправные действия.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного дебошира сотрудникам органов внутренних дел.

В Кузбассе кареты скорой медицинской помощи оборудованы спутниковой навигационно-мониторинговой системой «Алмаз», позволяющей стражам правопорядка в режиме реального времени осуществлять контроль местоположения и состояния транспортных средств. В случае необходимости медицинские работники могут подать тревожное сообщение из любой части города с планшетных компьютеров, которыми оборудованы медицинские бригады. Сигнал поступит в дежурную часть вневедомственной охраны, откуда будет передан ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайшие сроки группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия