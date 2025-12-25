Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Сотрудники спецподразделения Росгвардии и волонтёры поздравили юных пациентов кемеровской больницы

В Кемерове в канун новогоднего волшебства сотрудники СОБР «Символ» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу вместе с волонтёрами подарили праздник юным пациентам Областной детской клинической больницы.

Росгвардейцы присоединились к доброй традиции добровольцев-спасателей Кузбасса, которые ежегодно с использованием альпинистского снаряжения спускаются к окнам больницы, чтобы поздравить детей, находящихся на лечении. В этот раз бойцы спецподразделения перевоплотились в сказочных волшебников и в костюмах Дедов Морозов спустились с крыши здания прямо к палатам маленьких пациентов.

В праздничной «спецоперации» также приняли участие волонтёры благотворительного фонда «Поверь в счастье». Сотрудники Росгвардии заранее подготовили крышу для безопасного спуска, после чего бойцы-высотники начали поздравления детей, некоторым из которых предстоит встретить Новый год в медицинском учреждении.

Вместе с добровольцами-спасателями и волонтёрами росгвардейцы вручили ребятам подарки. Вниманием сказочных героев были окружены порядка двухсот детей.

Для бойцов спецподразделения спуски с использованием альпинистского снаряжения - привычная задача, которую они регулярно отрабатывают в ходе тренировок. А вот создавать праздничное настроение для детей для многих из них стало особой и по-настоящему трогательной миссией.

«Мы старались подарить ребятам хорошее настроение. Говорят, что положительные эмоции помогают в лечении, поэтому к этой задаче мы подошли максимально серьёзно, как и ко всем служебным задачам, - отметил сотрудник СОБР «Символ» с позывным «Турист».

 

Фото: Росгвардия

kuzbassnews.ru
25/12/2025
