Совет молодежи «Южного Кузбасса» подвел итоги года

Совет молодежи угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») в прошлом году реализовал более 25 проектов, акций и мероприятий.

Члены Совета молодежи «Южного Кузбасса» участвовали в весенних корпоративных и городских субботниках, высаживали деревья. В городском парке Междуреченска при участии молодых угольщиков появилась новая Аллея памяти. Представители Совета молодежи «Южного Кузбасса» посетили популярный туристический район «Поднебесные зубья», где приняли участие в волонтерском экологическом марафоне «Зубочистка». Кроме того, молодые активисты-добровольцы предприятия поддержали областной фестиваль «Экофест-2024» в Шерегеше и совершили заезд в рамках городского спортивного «Велоквеста-2024».

Прошлым летом Совет молодежи «Южного Кузбасса» при поддержке Совета работающей молодежи Кемеровской области провел собственный слет – специалисты компании совершили трехдневный поход по заповеднику «Поднебесные Зубья» и восхождение на пик Поднебесный. Участникам слета удалось не только отдохнуть, но и принять участие в обучающих тренингах и командообразующих играх.

Команда молодых инженеров «Южного Кузбасса» ежегодно участвует в международном инженерном чемпионате CASE-IN. В 2024 году «Южане» вошли в тройку лидеров отборочного этапа.

Молодые специалисты «Южного Кузбасса» прошли образовательный курс «Проектная деятельность» корпоративной программы развития линейных руководителей ПРОФ-100. Участники программы презентовали идеи, касающиеся различных сфер и направлений работы компании – от применения микроконтроллерных устройств защиты и диагностики электродвигателей до подбора персонала. Сразу четыре проекта заслужили одобрение экспертной группы и были приняты в работу. Все представленные участниками идеи вошли в корпоративную программу предложений по улучшению.

Члены Совета молодежи компании активно участвуют в организации праздников и экскурсий для детей работников, проводят профориентационные квесты, не остаются в стороне от спортивных мероприятий. В летней общегородской молодежной спартакиаде сборная «Южного Кузбасса» заняла третье место, в городском турнире «Стальной характер» - первую ступень пьедестала. Достойно прошли полосу препятствий, показав командную игру, в «Гонке Героев». На ежегодной корпоративной спартакиаде представители Совета молодежи проводят конкурсы и игры для подрастающего поколения, а также сами участвуют в состязаниях.

В 2024 году на базе «Южного Кузбасса» прошло сразу два крупных мероприятия Группы «Мечел»: открытый общекорпоративный конкурс профмастерства среди предприятий горного дивизиона и Молодежный форум. Молодые работники стали незаменимыми помощниками в организации и проведении конкурса профмастерства, а на Молодежном форуме не только выступили волонтёрами-организаторами, но и участниками, достойно представив «Южный Кузбасс» в инженерном кейс-чемпионате.

На Всекузбасском слете накануне Дня молодежи два активиста Совета «Южного Кузбасса» получили губернаторские награды за активную гражданскую позицию.

В преддверии Дня шахтера молодые специалисты «Южного Кузбасса» представили свои проекты на конкурсе «Лидеры. ВДНХ», организованном в рамках президентской программы «Больше, чем путешествие». Наградой стала поездка в Москву в составе делегации Кемеровской области.

«Ежегодно мы принимаем в свои ряды десятки молодых людей. Молодежная политика в Группе «Мечел» сегодня активно развивается: реализуется много обучающих программ, проходят интеллектуальные и спортивные турниры. Члены Совета молодежи «Южного Кузбасса» – неизменные помощники в работе со студентами и детьми, участники областных, городских и корпоративных мероприятий, экологических акций. Это настоящий актив компании, ее будущее. Уверен, наступивший год наша молодежь проведет также активно и позитивно», – сказал генеральный директор ООО «УК Мечел-Майнинг» Сергей Немыкин.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»