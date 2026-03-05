Советы от специалистов Россельхознадзора, как выбрать идеальные тюльпаны к 8 Марта

Наступила весна, а вместе с ней приближается и самый нежный праздник – Международный женский день. И, конечно, главный символ 8 Марта – это тюльпан. Чтобы ваш букет радовал как можно дольше, специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора делятся важными советами по выбору свежих и здоровых цветов.

На что обратить внимание при покупке тюльпанов:

• Свежесть листьев: Листья тюльпана должны быть ярко-зелеными, упругими и "хрустящими" при легком прикосновении. Бледные, вялые листья – верный признак того, что цветок срезан давно и быстро завянет.

• Состояние стебля: Стебель должен быть плотным, не сухим и без признаков гнили.

• Степень раскрытия бутона: Выбирайте тюльпаны с полураскрытыми бутонами. Такие цветы простоят дольше, постепенно раскрываясь и радуя своей красотой. Полностью раскрытые бутоны, скорее всего, уже на исходе своего жизненного цикла.

• Отсутствие повреждений: Внимательно осмотрите каждый цветок на предмет гнили, пятен или механических повреждений.

Важно помнить, что как в срезанных, так и в горшечных цветах могут скрываться вредители растений. Так, одними из признаков поражения являются:

• серебристая окраска, деформация, уродства и бугорки на листьях;

• быстрое увядание и опадание листьев и цветков;

• деформация цветочных почек, приводящая к уродливым цветам и плодам;

• появление на зеленых листьях сухих светлых пятен и черных точек.

Как защитить свои растения от вредителей:

1. Тщательный осмотр: При покупке внимательно осматривайте цветы на наличие насекомых, следов их жизнедеятельности или повреждений.

2. Изоляция: Не размещайте купленные срезанные цветы вблизи комнатных растений. Горшечные растения также рекомендуется некоторое время держать изолированно от основной коллекции и регулярно наблюдать за ними, чтобы своевременно выявить и предотвратить возможное заражение.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете выбрать самые красивые и здоровые тюльпаны, которые долго будут радовать вас и ваших близких, а также защитите свои домашние растения от нежелательных "гостей".