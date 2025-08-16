Современный аппарат МРТ поступил в Кузбасскую клиническую больницу скорой медицинской помощи

В рентгенологическое отделение №1 Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского установили новейший аппарат МРТ экспертного класса.

Средства на его приобретение выделены в рамках региональной программы «Развитие здравоохранения Кузбасса». Ежегодно специалисты смогут проводить около 2 тысяч исследований.

Новый аппарат SIGNA Voyager мощностью 1,5 Тесла позволяет проводить точные и быстрые исследования. Он помогает диагностировать широкий спектр заболеваний, а также оценивать состояние сосудов и нервной системы. Благодаря современным технологиям специалисты могут детально изучать внутренние органы и ткани при минимальной дозе облучения. Кроме того, с его помощью можно проводить томографию пациентам весом более 120 кг.



Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса