Специалисты «Южного Кузбасса» получили дипломы о высшем образовании

Работники «Южного Кузбасса», получившие высшее образование в рамках практико-ориентированной программы обучения, получили дипломы.

В этом году обладателями дипломов о высшем образовании стали 12 работников «Южного Кузбасса», четыре года назад подписавших соглашение о практико-ориентированной программе обучения. Вручение документов состоялось в междуреченском и прокопьевском филиалах Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева. Среди выпускников – механики и горный мастер, электрослесари и электрогазосварщик, машинист горных выемочных машин, помощник машиниста экскаватора, горнорабочий и заместитель начальника участка.

Практико-ориентированное обучение для действующих работников – важный инструмент развития собственного кадрового потенциала. Возможность присоединиться к этой программе есть у тех сотрудников «Южного Кузбасса», кто окончил техникум, имеет диплом о среднем профессиональном образовании, отработал в компании не менее одного года, показал себя заинтересованным и дисциплинированным сотрудником. Теоретическое обучение и экзаменационные сессии проходят с отрывом от производства, но с сохранением выплаты средней заработной платы по основному месту работы.

«Обновлять профессиональные знания, совершенствовать навыки, расширять набор компетенций – это необходимость, продиктованная временем. Программа практико-ориентированного обучения работает в «Южном Кузбассе» восьмой год. От всей души поздравляю выпускников этого года – это важное достижение, которое положительно повлияет на карьеру и жизнь в целом», – сказал генеральный директор ПАО «Южный Кузбасс» Алексей Тихонский.

