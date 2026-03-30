Спецназ продолжает знакомить юных кузбассовцев со своей службой в рамках празднования юбилейных дат Росгвардии

В Новокузнецке на базе отряда мобильного особого назначения «Рубеж» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу состоялся день открытых дверей для подростков. Гостями подразделения в рамках ведомственной акции «Росгвардия детям» стали воспитанники детско-юношеской хоккейной школы «Металлург» и военно-патриотического клуба «Молот».

Перед началом экскурсии командир отряда рассказал гостям об истории отряда, а также отметил, что сотрудники и военнослужащие ведомства отмечают 215-ю годовщину со дня образования войск правопорядка и 10-летие со дня создания Росгвардии. Для участников подготовили комплексную программу, ребята получили возможность увидеть повседневную работу сотрудников ОМОН, а также пообщаться с бойцами в неформальной обстановке.

В ходе экскурсии подросткам продемонстрировали служебный транспорт и специальную технику, применяемую при выполнении задач. Гости смогли осмотреть оснащение автомобилей, узнать об их функциональных возможностях и особенностях использования в различных ситуациях. Особое внимание привлекла работа кинологической службы. Специалисты рассказали о подготовке служебных собак, их роли при проведении оперативных мероприятий и показали элементы тренировочного процесса.

Практическая часть встречи включала занятия по физической подготовке. Под руководством инструкторов ребята ознакомились с базовыми элементами единоборств, выполнили разминку и попробовали освоить отдельные приемы, применяемые в служебной деятельности. Кроме того, участникам представили современные технические средства, используемые подразделением, включая беспилотные летательные аппараты и оборудование для противодействия дронам. Подростки узнали о принципах их работы и возможностях применения.

Не менее интересной стала демонстрация образцов вооружения, находящегося на оснащении отряда. Сотрудники рассказали о характеристиках и назначении различных видов оружия, а также об уровне подготовки, необходимом для его использования.

В рамках отдельного блока ребята познакомились с основами оказания первой помощи. Под руководством специалистов они отработали практические навыки, включая наложение жгута и проведение базовых реанимационных мероприятий на учебных тренажерах.

В завершение встречи для детей подготовили чаепитие, в ходе которого можно было еще расспросить сотрудников спецподразделения о задачах, трудностях и важности службы.

