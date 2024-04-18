Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Спецназовцы Росгвардии применяют передовой опыт СВО

Бойцы спецназа Росгвардии провели интенсивную подготовку на одном из войсковых полигонов в кемеровском округе.

Спецназовцы отработали различные тактические эпизоды, в том числе наступательного и оборонительного характера, ведение боя в населенном пункте, поиск и уничтожение диверсионно-разведывательных групп в различных условиях обстановки, огневое подавление и взятие опорных пунктов противника.

Особенное внимание уделялось взаимодействию штурмовых групп с минометным расчетом и оператором беспилотных летательных аппаратов. В ходе интенсивной подготовки спецназовцы провели стрельбу по одиночным и групповым целям, отработали уничтожение бронированной техники противника и ряд учебных задач в составе подразделения.

Характер подготовки постоянно корректируется с учетом полученного опыта в районах специальной военной операции. В настоящий момент личный состав спецназа продолжает углубленное освоение современных поисково-разведывательных средств, а также тяжелого вооружения.

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
18/04/2024
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus