Спецназовцы Росгвардии применяют передовой опыт СВО

Бойцы спецназа Росгвардии провели интенсивную подготовку на одном из войсковых полигонов в кемеровском округе.

Спецназовцы отработали различные тактические эпизоды, в том числе наступательного и оборонительного характера, ведение боя в населенном пункте, поиск и уничтожение диверсионно-разведывательных групп в различных условиях обстановки, огневое подавление и взятие опорных пунктов противника.

Особенное внимание уделялось взаимодействию штурмовых групп с минометным расчетом и оператором беспилотных летательных аппаратов. В ходе интенсивной подготовки спецназовцы провели стрельбу по одиночным и групповым целям, отработали уничтожение бронированной техники противника и ряд учебных задач в составе подразделения.

Характер подготовки постоянно корректируется с учетом полученного опыта в районах специальной военной операции. В настоящий момент личный состав спецназа продолжает углубленное освоение современных поисково-разведывательных средств, а также тяжелого вооружения.

Фото: Росгвардия