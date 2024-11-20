Суд обязал кузбасский муниципалитет оборудовать ряд котельных резервными источниками электроснабжения

Отсутствие в котельных резервных источников электроснабжения ставит под угрозу их бесперебойную работу, в связи с чем возрастает угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан, а также увеличивается размер ущерба в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Ещё в декабре 2023 года прокуратурой г.Мариинска по поручению прокуратуры Кемеровской области – Кузбасса была проведена проверка исполнения законодательства о теплоснабжении в части наличия на котельных резервных источников электроснабжения.

Выяснилось, что из 14 эксплуатируемых на территории Мариинского муниципального округа котельных восемь оборудованы вторым независимым источником питания, для нужд котельных установлены стационарные дизельные электростанции, а также имеется передвижная электростанция «Арктика» на 50 кВт. При этом шесть котельных, расположенных в сёлах Белогородка, Малопесчанка, Благовещенка, Суслово, а также в посёлке Лебяжий не оснащены резервными источниками электроснабжения. А наличие передвижной установки не обеспечивает в полном объёме бесперебойную работу объектов жизнеобеспечения в случае необходимости её использования в разных населённых пунктах Мариинского муниципального округа.

По результатам проверки муниципалитет в добровольном порядке не исполнил требования прокурора об устранении выявленных нарушений, в связи с чем прокурор Мариинска и обратился в суд с требованием возложения на администрацию Мариинского муниципального округа соответствующей обязанности.

В суде представитель органа местного самоуправления возражал против удовлетворения заявленных требований, мотивируя своё несогласие тем, что ответчиком по делу должно являться Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Мариинского муниципального округа, а не сама администрация.

В ходе рассмотрения дела судом было подтверждено отсутствие резервных источников электроснабжения в шести котельных Мариинского муниципального округа.

«Отсутствие в котельных резервных источников электроснабжения … ставит под угрозу бесперебойную работу котельных, обеспечивающих теплоснабжение и нормальную деятельность значительного количества сельских жителей, способствует созданию чрезвычайных ситуаций, увеличивает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, а также увеличивает размер ущерба и потери в случае возникновения чрезвычайных ситуаций», - говорится в решении суда.

В результате суд признал незаконным бездействие органа местного самоуправления по обеспечению котельных резервными источниками электроснабжения, и обязал администрацию Мариинского муниципального округа оборудовать шесть котельных такими источниками в течение трёх месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

Судом апелляционной инстанции принятое судом решение было оставлено без изменения, вступив в законную силу 9 октября 2024 года.

Следует отметить, что администрация Мариинского муниципального округа на днях обжаловала вступившие в законную силу судебные акты в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции. О результатах рассмотрения кассационной жалобы будет сообщено после её рассмотрения судом кассационной инстанции.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд