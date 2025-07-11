Транспортная компания из Татарстана через суд аннулировала крупный штраф за «перевес» автопоезда на дорогах Кузбасса

В суде было доказано, что грузовой автопоезд MANTGX, принадлежащий транспортной компании «МАЛТЭК» из Республики Татарстан, при движении по кузбасскому участку автодороги «Томск-Мариинск» с превышением допустимой массы был передан в аренду местному жителю для перевозки стройматериалов. Установление данного факта повлекло за собой отмену постановления о наложении административного штрафа в размере 375 тысяч рублей.

В конце февраля 2025 года на 195 километре автодороги «Томск-Мариинск» специальными техническими средствами было выявлено, что грузовой автопоезд MAN TGX, принадлежащий транспортной компании «МАЛТЭК» из Татарстана, двигался по дорогам Кузбасса без специального разрешения и с превышением максимально допустимых показателей осевых нагрузок с перевесом более одной тонны.

За совершённое административное правонарушение государственным инспектором Ространснадзора транспортная компания была привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 375 тысяч рублей.

Не согласившись с постановлением госинспектора, транспортная компания обжаловала его в Мариинский городской суд Кемеровской области.

Выяснилось, что грузовой автопоезд MAN TGX действительно двигался по автодорогам Кузбасса с выявленными нарушениями. Однако транспортная компания «МАЛТЭК» ещё в начале февраля передала указанный автомобиль за 35 тысяч рублей в аренду жителю Татарстана для приобретения и перевозки из Красноярска стройматериалов по достаточно выгодной цене. Перевозка арендатором именно этого груза стала причиной совершения административного правонарушения.

Согласно действующему законодательству, собственник освобождается от административной ответственности за такой вид правонарушения, если подтвердит и докажет факт нахождения принадлежащего ему транспорта во владении или пользовании другого лица.

В суде нахождение транспортного средства в момент совершения правонарушения в аренде у другого лица было подтверждено документально.

В результате постановление о назначении административного наказания транспортной компании «МАЛТЭК» в виде штрафа в размере 375 тысяч рублей было отменено судом в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд