Транспортные полицейские Кузбасса и общественники показали детям работу железнодорожников

Сотрудники Кузбасского ЛУ МВД России совместно с членами общественного совета при управлении и представителями ОАО «РЖД» организовали для воспитанников детского дома «Островок» познавательную поездку в локомотивное депо города Топки.

 На железнодорожном вокзале Кемерово ребят встретили сотрудники транспортной полиции. Дети побывали в дежурной комнате, познакомились с техническими средствами, которые используются при несении службы, и узнали о работе транспортных полицейских, а также об интересных эпизодах из их практики. Затем школьники отправились на мотрисе в Топки. Во время путешествия прошла викторина, посвящённая правилам безопасности на железной дороге и профилактике детского травматизма. 

В локомотивном депо детям показали внутреннее устройство электровоза и организовали экскурсию в музей, где они познакомились с историей железнодорожного транспорта.

 Познавательная поездка позволила ребятам расширить знания о железнодорожной инфраструктуре и лучше понять важность соблюдения правил безопасности. «Такие мероприятия способствуют развитию интереса к технике и истории, формируют осознанное отношение к труду различных специалистов», — отметила член общественного совета при Кузбасском ЛУ МВД России Ирина Батурина.  Фото:Кузбасское ЛУ МВД России

kuzbassnews.ru
24/02/2026
