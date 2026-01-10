Транспортные полицейские Кузбасса присоединились к Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз»

Сотрудники Кузбасского ЛУ МВД России совместно с членами Общественного совета при линейном управлении в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» организовали познавательную викторину для юных путешественников в Кемеровском аэропорту и на железнодорожном вокзале.

Полицейский Дед Мороз встречал пассажиров на перроне с новогодними и рождественскими пожеланиями, профилактическими памятками и, конечно, со сладкими подарками. Ребята с удовольствием демонстрировали свои знания, отвечая на вопросы о правилах поведения на транспорте, действиях в случае обнаружения подозрительных предметов и необходимости сообщать о любых нарушениях общественного порядка сотрудникам транспортной полиции. За правильные ответы юные участники получали сладкие призы и светоотражающие брелоки, которые помогут им быть заметными в темное время суток.

Помимо викторины, полицейский Дед Мороз и Снегурочка провели с детьми профилактические беседы, напомнив о безопасности в период зимних каникул.

«Эти мероприятия не только создают атмосферу праздника, но и способствуют укреплению доверия между населением и полицией. Сегодня полицейские не просто представители закона, а настоящие волшебники, которые приносят детям смех и счастье», - отметила член Общественного совета при Кузбассом ЛУ МВД России Жанна Кошкарева.





Фото: пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России