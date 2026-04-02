Участники СВО со всей России могут посещать Шерегеш на льготных условиях

В Кузбассе масштабировали программу лояльности, сделав отдых на главном горнолыжном курорте региона более доступным для героев спецоперации и их семей. Теперь участники СВО из всех регионов России, имеющие карту «СВОи» на базе платежной системы «Мир», автоматически могут получать кешбэк от 20% при посещении Шерегеша.

Для этого достаточно оплачивать услуги привычным способом — без лишних заявлений и дополнительных шагов.

Кроме того, для защитников Отечества на курорте предусмотрены дополнительные льготы: скидка 50% на дневной ски-пасс канатных дорог «Каскад» и сектора Е; скидки от 10% до 25% на проживание в отелях «Тайгара», «Альпен Клаб», «Вояж», «Снегири», «Аляска»; специальные цены на услуги проката в компаниях «Топ», «Снаряга», «Прокат №1», «Скисервис», а также в заведениях питания курорта. В планах — дальнейшее расширение сети партнеров. К программе в ближайшее время присоединятся гостевые дома «Люди в уюте», «Дача в Геше» и «Маверик».



Для детей и членов семей участников СВО организованы бесплатные однодневные социальные туры с экскурсионной программой по курорту. Их участниками уже стали более 1 500 человек.

