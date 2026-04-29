Учебный сбор с руководителями кинологических служб Сибирского округа Росгвардии завершился в Кузбассе

В Кемеровской области состоялся учебно-методический сбор с руководителями кинологических служб Сибирского ордена Жукова округа войск национальной гвардии Российской Федерации. Основной целью сбора стало совершенствование системы подготовки специалистов и повышение эффективности применения служебных собак при выполнении задач.

В ходе работы участники обсудили актуальные вопросы организации кинологического обеспечения, рассмотрели современные подходы к обучению и содержанию служебных собак, а также обменялись практическими наработками, применяемыми как в пунктах постоянной дислокации, так и при выполнении задач в особых условиях.

Под руководством начальника кинологической службы округа полковника Александра Трясцына особое внимание было уделено развитию профессиональных компетенций специалистов и внедрению эффективных методик дрессировки.

По итогам сбора были подведены результаты деятельности кинологических подразделений за прошедший период и определены приоритетные направления дальнейшей работы.

