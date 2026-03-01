Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Укрепляем иммунитет!

В начале весны иммунная система нуждается в поддержке больше всего. Основная причина - истощение запасов витаминов и микроэлементов после зимы. Именно в этот период в рационе многих людей часто уменьшается количество свежих овощей, фруктов и зелени, которые являются важными источниками витаминов, минералов и антиоксидантов.

К концу зимы организм нередко испытывает дефицит витаминов A, C, E, а также микроэлементов (селена, цинка). Отсюда страдает и наша иммунная система. Почему так происходит – рассказывает врач-терапевт терапевт НГКБ N1 им. Г. П. Курбатова Ксения Александровна Калачикова:

- Также на ослабление иммунитета весной влияет дефицит витамина D. Зимой из-за короткого светового дня и недостаточного количества солнечного света возникает солнечное голодание. В связи с его нехваткой может отмечаться напряжение в работе сердечно-сосудистой системы, увеличение массы тела, в частности ее жировой составляющей, и нарушение липидного и углеводного обмена.

Влияют на нашу иммунную систему и накопленные усталость и стресс. Для некоторых это практически постоянные наши спутники. Продолжительное воздействие кортизола, вырабатываемого организмом при стрессе, приводит к истощению энергетических и питательных запасов организма. Так что меньше стрессуем!

Теперь про питание. Для хорошего самочувствия и укрепления организма необходимо поступление достаточного количества белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных веществ. Пища должна быть разнообразной. Скажем, если будет недостаточно белков и минералов, то не будут в достаточном количестве образовываться защитники нашего организма - антитела, и, соответственно, мы часто будем болеть банальной простудой. Пища должна быть богатой витаминами, особенно С, А, Е и D. Обязательны рыба и морепродукты, которые являются богатым источником полиненасыщенных жирных кислот - всем известной омега-3.

Иммунитет зависит и от работы кишечника: 80 % клеток иммунной системы находится именно в нем, поэтому надо грамотно выстраивать свой рацион питания: больше кисломолочных продуктов, клетчатки и овощей. Сократите количество быстрых углеводов и не занимайтесь самолечением антибиотиками.

